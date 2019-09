Desfile Farroupilha: EPTC divulga esquema de trânsito para o feriado

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou o esquema de trânsito de Porto Alegre que será alterado por conta do tradicional Desfile Farroupilha, que ocorre nesta sexta-feira (20). O desfile começa às 9h30, no Parque Harmonia e todas as mudanças no trânsito serão monitoradas por agentes de fiscalização da EPTC.

Entenda as mudanças:

A partir das 5h, a av. Edvaldo Pereira Paiva será bloqueada ao trânsito do Viaduto Abdias do Nascimento até a av. Aureliano de Figueiredo Pinto, em seus dois sentidos, até o encerramento do evento, com desmonte das arquibancadas no decorrer da tarde. O sentido Centro-bairro permanecerá fechado em razão de àrea de lazer para a população, como acontece nos feriados.

Com a av. Edvaldo Pereira Paiva bloqueada, os veículos credenciados para o desfile terão acesso ao evento pela rua Fernandão. A entrada das autoridades será pela avenida Ipiranga, com acesso ao palanque pela contramão da av. Edvaldo Pereira Paiva. Para melhorar o acesso ao Acampamento Farroupilha para quem vai de táxi, aplicativos ou em carros particulares, foi criada uma área específica para embarque e desembarque. Ela fica localizada na rua Ibanor José Tartarotti, entre a rua Otávio Francisco Caruso da Rocha e a Loureiro da Silva. Uma placa já foi instalada para ajudar na identificação do local.

Sugestões de linhas até a área do desfile:

Para quem sai da Zona Norte: Linha T1- Terminal Triangulo, vai até o terminal em frente ao Ministério da Fazendo e retorna.

Para quem sai da Zona Sul: Linha 110 – Restinga Nova / Tristeza / A. Farroupilha, embarque e desembarque para acessar o Parque da Harmonia: Terminal T1, em frente ao Ministério da Fazenda na Av. Loureiro da Silva.

Zona Leste :Diversas linhas, com saída da Zona Leste, passam pela região do Acampamento Farroupilha, na av. Loureiro da Silva, no Terminal do T1. Confira a relação:

Paradas 1 e 2: 346 São José / A. Farroupilha – 394 Mapa / A. Farroupilha – 397 Bonsucesso / A. Farroupilha – 255 Caldre Fião / A. Farroupilha

Parada 3: 344 Santa Maria / A. Farroupilha – 345 Santa Catarina / A. Farroupilha – 347 Alameda / A. Farroupilha – 361 Cefer / A. Farroupilha – 398 Pinheiro / A. Farroupilha – R31 Rápida Bento / A. Farroupilha

Além das linhas regulares: 250, 347, 251, 268, 260, 361, C2, 256, 348, 340, 2672, 267, 269, 2561, 2562, 2563, M68, M98, 398, 395, R10, 209, 210, M10, 211, 345, 344, 3441 e 266

Parada 4: 4923 Petrópolis / Sesc / Domingos / A. Farroupilha – 4332 Vila Jardim Via Gasômetro / Domingos / A. Farroupilha

Parada 5: 375 Agronomia / Informática/ A. Farroupilha

