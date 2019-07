Desfile solidário marca doação de 175 mil peças à Campanha do Agasalho

Nesta sexta-feira (12) será realizado um desfile solidário para marcar a doação de 175 mil peças à Campanha do Agasalho Esquenta Porto Alegre. A ação acontece no às 19h, no Shopping Total, e contará com a presença de 20 jornalistas, estilistas e influenciadores de mídias sociais que representam a diversidade de Porto Alegre. Eles vão desfilar com roupas de lojas do shopping e doarão agasalhos próprios.

Nomes confirmados para participar do desfile solidário são os da jornalista Kelly Matos, do estilista Vol Fioravente; da Miss Beleza Negra 2018, Tamires Brum; da influenciadora e modelos plus size, Mari Wofchuk; da influenciadora drag e LGBTQ+, Evy Moon; da influenciadora digital, Cris Azambuja; da estilista de moda sustentável, Carina Brendler; da jornalista Julia Alves; do modelo e influenciador do Movimento Negro, Fabrício Rosa; da influenciadora teen Monique Lindemann (Negra Crespa). No final da ação, as peças de roupas utilizadas no desfile serão doadas.

A Campanha do Agasalho da prefeitura já arrecadou 218 mil peças. Só no último final de semana, no Gigantinho, foram arrecadadas 50 mil peças de roupas e dois mil cobertores. Nos pontos de coleta, até agora 163.405 peças já foram doadas, beneficiando 34.687 pessoas na cidade. Um total de 132.430 itens já foram entregues para as 78 entidades conveniadas à Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc).

A meta do Executivo Municipal é arrecadar 270 mil peças de roupas até o dia 15 de agosto, quando termina a iniciativa. Porto Alegre tem 287 mil pessoas vinculadas à rede de assistência social do município e a campanha este ano foi antecipada para evitar que o inverno gaúcho chegasse antes dos agasalhos.

