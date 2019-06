A Secretaria Municipal da Cultura e a equipe do Escritório de Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico realizaram nesta quinta-feira (27) encontro de avaliação do Carnaval de Rua 2019. A análise por parte dos representantes dos blocos foi considerada positiva. Entre as sugestões, há a possibilidade de o próximo edital contemplar uma ajuda de custo.

Deixe seu comentário: