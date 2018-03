Desfiles do carnaval fora de época de Porto Alegre ocorrem neste sábado na avenida Edvaldo Pereira Paiva

O carnaval fora de época de Porto Alegre será realizado na noite deste sábado (24) na avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, na Zona Sul da Capital. Os desfiles, que neste ano não serão competitivos, se estenderão até o início da manhã de domingo (25).

Mesmo sem competição, as escolas de samba deverão cumprir o horário rigorosamente. O acesso ao evento é gratuito. A Brigada Militar reforçará a segurança na região e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) orientará o trânsito.

Os desfiles deste ano não serão realizados no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte da Capital, em razão da falta de recursos da prefeitura. A Imperadores do Samba é a atual campeã do carnaval de Porto Alegre. A escola apresentará o tema “Africanamente” na avenida.

A Liespa (Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre) e a Uecgapa (União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre), que representa as escolas da Série Prata, adequaram os horários dos desfiles a fim de permitir que algumas agremiações participem de eventos em outros municípios da Região Metropolitana.

As apresentações começarão às 20h. As escolas da Série Prata terão o tempo de 30 minutos para os desfiles. As agremiações da série Ouro terão 45 minutos para as suas apresentações. O intervalo entre cada escola será de 15 minutos.

Ordem dos desfiles:

1 – União da Tinga, 20h

2 – Unidos de Vila Isabel, 20h45min

3 – Unidos da Vila Mapa, 21h30min

4 – Imperatriz Dona Leopoldina, 22h15min

5 – Embaixadores do Ritmo, 23h15min

6 – Acadêmicos de Gravataí, 0h15min

7 – Academia de Samba Puro, 1h15min

8 – Bambas da Orgia, 2h

9 – Praiana, 3h

10 – Estado Maior da Restinga, 3h45min

11 – Imperadores do Samba, 4h45min

