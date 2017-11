Designer Thinker do CriaLab Tecnopuc ministra workshop na Alemanha

A mestre em Design e líder de pesquisa e design centrado no usuário do CriaLab Tecnopuc, Ana Berger, participa de um workshop sobre Empatia em Projetos na Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, em Nuremberg, na Alemanha, no dia 22 de novembro. Esta será a segunda vez que Ana leva para fora do Brasil a técnica criada no polo tecnológico gaúcho, que tem como objetivo desenvolver a empatia das pessoas. A primeira vez ocorreu em novembro de 2016, no evento UX Summit, realizado nos Estados Unidos.

Neste mês, Ana esteve na Dinamarca, onde participou, nos dias 15, 16 e 17, de uma capacitação em Experience Design na Kaospilot, escola de empreendedorismo, criatividade e inovação social, localizada na cidade de Aarhus. Ana e duas integrantes de sua equipe, Daniela Szabluk e Manuela Oliveira, trarão para o Brasil as mais recentes metodologias de cocriação para o design de experiências de usuário.

“Soluções que apenas alimentem desejos e necessidades materiais das pessoas não são mais suficientes para consumidores, clientes, usuários e colaboradores. Eles estão buscando experiências duradouras que ativem valores positivos”, afirma a especialista.

De acordo com Ana Berger, hoje as pessoas buscam relacionamentos mais significativos com empresas, e esperam destas condutas mais humanas, íntegras e pautadas em valores com os quais se identificam. “Para se diferenciarem, as empresas precisam cultivar relações e promover a lealdade de seus clientes e colaboradores em longo prazo”, acrescenta a designer.

Empatia em Projetos

A empatia é considerada um dos pilares fundamentais do design. O designer deve se colocar no lugar do outro (usuário, cliente ou colaborador) para perceber suas reais necessidades e evitar projetar pra si mesmo. Ao se projetar para o outro, os produtos e serviços possuem uma aderência muito forte e tendem a ter maior nível de engajamento por parte dos usuários.

Desse modo, exercitar a empatia é importante no dia a dia dos designers para ampliar a qualidade de suas entregas. A técnica criada do CriaLab foi denominada Sanzaru, e tem como objetivo extrapolar a ideia de “colocar-se no lugar do outro”, levando à reflexão sobre o conceito de empatia a partir da privação de sentidos e da realização de tarefas cotidianas por parte dos participantes.

