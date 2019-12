Brasil Desigualdade de aprendizagem entre alunos ricos e pobres no Brasil é uma das maiores do mundo

19 de dezembro de 2019

Entre 2015 e 2018, o Brasil caiu no ranking mundial de educação Foto: USP Imagens O ensino da língua inglesa passará a integrar o currículo como matéria obrigatória. (Foto: USP Imagens) Foto: USP Imagens

O Brasil é um dos países com maior desigualdade de aprendizagem entre os estudantes considerados ricos e pobres, segundo os critérios da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Dados do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) mostram que, em todas as provas, o grupo de brasileiros entre os 33% dos alunos de todo o mundo com nível socieconômico mais alto teve nota média mais de cem pontos acima dos 33% de estudantes com nível socioeconômico mais baixo.

Considerando todos os 80 países participantes do Pisa 2018, a desigualdade brasileira é a quinta maior em matemática e a terceira maior em leitura e em ciências.

A análise dos dados foi feita pelo Mapa da Aprendizagem, mantido pelo Instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Portal Iede).

O Pisa é realizado a cada três anos. Os resultados da edição mais recente, que teve a participação de 80 países, foram divulgados em 3 de dezembro. Entre 2015 e 2018, o Brasil caiu no ranking mundial de educação.

