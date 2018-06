O desinteresse com o Mundial bate recorde e atinge 53% dos brasileiros, aponta pesquisa Datafolha

O desinteresse dos brasileiros com o Mundial disparou às vésperas do início da competição, marcado para esta quinta-feira (14), segundo pesquisa datafolha. O primeiro jogo do Brasil na Rússia será disputado no domingo (17) contra a Suíça, às 15h (horário de Brasília).

Conforme o levantamento, realizado na semana passada e divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, 53% dos brasileiros afirmam não ter nenhum interesse pelo Mundial em um ano eleitoral, com a economia fraca e após a greve dos caminhoneiros, que causou desabastecimento no País. No final de janeiro, o índice de desinteressados era de 42%.

“Tem crise, pessoal passando necessidades, corrupção na CBF, isso desanima. Vou assistir, mas não com aquela vontade”, disse o assistente de departamento pessoal Guilherme Guerreiro, 55 anos. De acordo com o Datafolha, a marca de agora é a pior às vésperas do torneio desde 1994, quando o instituto fez a pergunta pela primeira vez. O desinteresse pelo Mundial se destaca entre as mulheres (61%), pessoas de 35 a 44 anos (57%), moradores da Região Sul (59%) e aqueles com renda familiar de até dois salários mínimos (54%).

O Datafolha ouviu 2.824 pessoas em 174 municípios brasileiros. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Nem a boa fase da seleção de Tite, com a liderança nas eliminatórias sul-americanas e apontada como uma das favoritas ao título, parece empolgar os brasileiros.

Segundo o levantamento, apenas 18% dos entrevistados dizem ter grande interesse pela competição, a mesma fatia dos que afirmam ter médio interesse. Já os que se declaram com pouco interesse com o Mundial chegam a 9%.

A pior marca antes de um Mundial havia sido em 2014, quando 36% disseram não ter nenhum interesse pelo torneio que começaria no Brasil. O cenário, à época, era de gastos bilionários com estádios – muitos deles depois se transformariam em elefantes brancos – e promessas em série não cumpridas de obras de mobilidade nos Estados.

Em 1994, por exemplo, quando a seleção do então técnico Carlos Alberto Parreira chegava aos Estados Unidos pressionada por um jejum de 24 anos, apenas 20% dos brasileiros declaravam não ter interesse pelo Mundial. Na ocasião, a seleção conquistou o tetracampeonato. A pesquisa mostra ainda que 48% dos entrevistados apontam o Brasil como favorito ao título.

Amistoso

A Seleção Brasileira realizou no domingo (10) o seu último jogo amistoso da fase preparatória para o Mundial. O adversário foi a seleção da Áustria. O Brasil venceu a partida por 3 a 0, em Viena. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus, Neymar e Philippe Coutinho.

A Seleção Brasileira está na terra do Mundial desde a noite de domingo. Ao desembarcarem do avião, os jogadores se reuniram para tirar a primeira foto em solo russo.

