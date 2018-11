Na próxima terça-feira, o Dmae desligará a rede antiga de água do primeiro trecho da obra de implantação de novas canalizações na Restinga Nova, na Zona Sul de Porto Alegre. A área 2 foi subdividida em três partes para a realização do serviço. Caso alguma residência fique sem água, o morador deve registrar protocolo no 156 opção 2 ou nos postos de atendimento comercial, por ordem de registro.

