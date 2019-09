Desligamento da energia afeta abastecimento de água em Porto Alegre

Com desligamento programado da energia, as estações de bombeamento (Ebats) Sarandi e Ouro Preto, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em Porto Alegre, vão ter suas atividades suspensas entre as 8h e 13h deste domingo (29). Por conta disso, o abastecimento de água na região poderá sofrer interrupção ao longo do dia. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, a previsão é de que a água comece a retornar durante a tarde do domingo, podendo normalizar depois nas partes altas e nas pontas da rede distribuidora.

Os bairros afetados são Boa Vista, Cristo Redentor, Jardim Itu, Jardim Floresta, Jardim Leopoldina, Jardim Lindoia, Jardim Sabará, Jardim São Pedro, Parque Santa Fé, Passo D’Areia, Passo das Pedras, Rubem Berta, São Sebastião, Sarandi e Vila Ipiranga.

