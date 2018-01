Desligamento do sinal analógico de televisão começa na região de Porto Alegre

Por decisão do GIRED, Grupo de Implantação da TV Digital, os canais de TV de Porto Alegre e de outras 106 cidades da região estão autorizados a desligar o sinal analógico, a partir de hoje, 31 de janeiro e o processo se encerra em 14 de março. Após essa data, só será possível assistir à programação da TV aberta pelo sinal digital.

“O desligamento já teve início nas 107 cidades da região e, por isso, as pessoas que ainda não migraram terão que correr contra o tempo para continuar assistindo normalmente à programação”, diz o presidente da Seja Digital, Antonio Carlos Martelletto. “Estamos preparados para atender a população e auxiliá-la da melhor maneira possível para que todos estejam preparados”, afirma.

Famílias de menor renda atendidas pelos programas sociais do Governo Federal têm direito a retirar o kit gratuito, composto por antena digital e conversor com controle remoto. Para saber se tem direito, acesse o site www.sejadigital.com.br/kit ou ligue gratuitamente para o número 147, com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos.

Deixe seu comentário: