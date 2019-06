Deslizamento de barreira deixa um morto e seis desaparecidos em Recife

Devido às fortes chuvas no estado de Pernambuco, um deslizamento de uma barreira atingiu quatro casas em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (13). Com o incidente, um homem morreu, a esposa dele foi resgatada com vida, e seis pessoas ainda estão desaparecidas.

A informação foi confirmada pela prefeitura que afirmou que uma das barreiras estava em fase de construção. As casas ficaram totalmente destruídas e as vítimas estavam em duas das residências atingidas.

Segundo informações da administração municipal, equipes dos bombeiros e da Defesa Civil realizam operações para resgatar as vítimas, inclusive cinco crianças. Em uma das casas estavam a vítima fatal e sua companheira. Na outra, teriam sido soterradas uma mulher e cinco crianças.

Por meio de nota, a prefeitura de Camaragibe informou que o fato ocorreu em uma área de risco, que já era acompanhada pelas equipes da Defesa Civil.

