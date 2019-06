Deslizamento de pedras bloqueia pista na Rota do Sol

Na manhã deste domingo (2) uma queda de barreira em uma parte da encosta da Rota do Sol está bloqueando o trânsito na rodovia. O deslizamento aconteceu no km 4 da RS-486, no município de Itati, litoral norte do estado. Na semana passada, houve queda de barreira na mesma região.

Os motoristas que estão descendo a serra gaúcha em direção ao litoral (e vice-versa) devem evitar o trecho do município de Itati. O local bloqueado fica logo após os túneis. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) já está no local e equipes do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) estão se deslocando até lá para avaliação.

Ainda não há previsão de desbloqueio da pista.

