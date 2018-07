Deslizamento de terra em mina de jade de Mianmar mata pelo 15 pessoas

Ao menos 15 pessoas morreram e outras 45 pessoas ficaram feridas neste sábado, em decorrência de um deslizamento de terra no norte de Mianmar, uma região de mineração de jade Hpakant, disse uma autoridade local.

Mineradores em busca do mineral precioso foram soterrados por terra enlameada de uma encosta, disse Kyaw Swar Aung, o administrador de Hpakant, no norte do Estado de Kachin.

As buscas na área de Lone Khin foi cancelada um dia depois que 15 corpos foram retirados da lama e 45 feridos foram levados para um hospital próximo, disse o administrador à agência Reuters, por telefone.

“Interrompemos as buscas às 17h30 e continuaremos amanhã”, disse ele, acrescentando que as autoridades apelaram às pessoas na área para informarem a ausência de alguém.

Conforme Kyaw Swar Aung, os mineiros afetados não estavam trabalhando para uma empresa. Coletores informais de jade são frequentemente apanhados em deslizamentos de terra na área de mineração pouco regulamentada.

Em maio, pelo menos 14 mineiros morreram em um deslizamento semelhante na mesma área, e mais de 100 pessoas foram mortas em um deslizamento de terra em Hpakant em 2015.

Han Thar, secretário do partido governista da Liga Nacional pela Democracia no Hpakant, disse que mais pessoas podem ser enterradas nos escombros.

“Pode ter havido cerca de 100 pessoas”, disse ele. “Quando a terra caiu em um lago, os trabalhadores na água foram enterrados pelo solo.”

O grupo de defesa ambiental Global Witness colocou o valor da produção de jade em Mianmar em cerca de 31 bilhões de dólares em 2014. Especialistas dizem que a maioria das pedras é contrabandeada para a China.

