Um trem descarrilou desta segunda (18), em Val Pusteria, no Norte da Itália, perto da fronteira com a Áustria, devido a um deslizamento de terra. O acidente ocorreu na altura do município de Rio Pusteria e, de acordo com fontes locais, ninguém ficou ferido. A composição tinha partido de Fortezza e tinha a localidade de Brunico, em Trentino-Alto Ádige, como destino final.