Deslizamento de terra deixa 5 mortos e 120 desaparecidos na China

Pelo menos cinco pessoas morreram e 120 estão desaparecidas após um gigantesco deslizamento de terra neste sábado (24) em uma localidade isolada do sudoeste da China, onde as equipes de emergência trabalham sob a chuva para tentar encontrar sobreviventes. As autoridades confirmaram as primeiras cinco mortes provocadas pela tragédia e reduziram de 141 para 120 o número de desaparecidos.

Pelo menos 46 casas ficaram soterradas enquanto que dois quilômetros do curso de um rio e 1.600 metros de uma estrada ficaram interditados pelas rochas. De acordo com o porta-voz do governo de Sichuan, Tang Limin, uma equipe de resgate com mais de 300 pessoas seguiu para o local com retroescavadeiras.

Imagens divulgadas pela televisão oficial “CCTV” mostram diversos soldados levantando pesadas pedras e a várias retroescavadeiras trabalhando na região onde estavam as pessoas que ficaram soterradas.

Segundo informações da “Rádio Nacional da China”, as equipes de resgate detectaram sinais de vida, incluindo a voz de uma mulher. Nesta época do ano, são frequentes as chuvas torrenciais na China e é comum que aconteçam inundações, deslizamentos e outras catástrofes provocadas pelos fenômenos climáticos. (AG)

