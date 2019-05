Deslocamento de talude em Barão de Cocais, em Minas Gerais, chega a 19 cm

A Agência Nacional de Mineração (ANM) informou que a movimentação do talude em Barão dos Cocais (MG), chegou a 19cm neste sábado (25). O talude pode se romper a qualquer momento e a empresa Vale está em alerta máximo.

Na última quinta-feira (23), a movimentação chegou a 16cm por dia no ponto mais crítico. O rompimento do talude pode causar uma reação em cadeia por abalos e desencadear o colapso da barragem, ou ainda fazer com que a água da cava transborde e atinja rios da região da mina. Caso a vibração do impacto não chegue à barragem, a estrutura se manterá na condição atual, e também existe a possibilidade da ruptura ficar restrita ao interior da cava e não extravasar o material dentro dela (água e sedimentos). A movimentação foi identificada em 2012 e, até os últimos meses, ela era de 10 cm por ano. Se a barragem se romper, a onda de inundação chegaria em Barão de Cocais em cerca uma hora.

A Vale reforçou que vem adotando todas as medidas preventivas para garantir a segurança dos moradores da região. A empresa afirma apoiar simulações para preparar as comunidades a lidar com qualquer cenário possível.

Deixe seu comentário: