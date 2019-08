Desmatamento da Amazônia aumentou 15% em um ano

Números divulgados pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), assustam: entre agosto de 2018 e julho de 2019, o desmatamento da Amazônia aumentou 15%. Esta é uma comparação com os 12 meses anteriores. No total, foram 5.054 km² desmatados.

Porém, somente entre e janeiro e julho de 2019, o total da área desmatada, segundo o SAD, foi de 3.348 km². Isso representa uma variação de -0,41% em relação aos mesmos meses de 2018.

O sistema do Imazon utiliza, na medição, o período entre agosto e julho, da mesma forma que o Prodes, sistema oficial usado pelo governo federal para monitorar o desmatamento da Amazônia.

