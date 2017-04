Desmentida a existÃªncia de um projeto que cria cota para homossexuais em concursos pÃºblicos

Circula nas redes sociais a notícia de que a Câmara dos Deputados discute a criação de uma cota para homossexuais em concursos públicos. Ela é falsa.

O texto diz que o autor do projeto é o deputado Marquinhos Freire (PT-BA), que ele será votado ainda neste mês e que já conta com o apoio de 254 deputados federais – o que corresponde a quase metade da Casa.

A notícia também menciona uma entidade, chamada Federação Brasileira dos Bissexuais, dizendo que ela está descontente com a não inclusão de pessoas com essa orientação sexual.

Não há nenhum projeto semelhante tramitando no Congresso. Uma simples busca por palavra-chave no site da Câmara já é capaz de atestar a não veracidade da notícia. O texto, aliás, não cita o número do projeto de lei. (AG)

