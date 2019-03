Pelo menos nove pessoas morreram e 10 ficaram feridas com o colapso de uma casa que foi usada como igreja evangélica na região de Huánuco, no Nordeste do Peru, informou o Instituto Nacional de Defesa Civil. Segundo o Centro de Operações de Emergência, o desabamento ocorreu no domingo (24) à noite, quando um grupo de fiéis da igreja “Arca de Noé” estava orando.