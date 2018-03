Despertar dos Cogumelos Selvagens abre temporada 2018 do parador Casa da Montanha

Os mais variados modelos, tipos e sabores de cogumelos selvagens começam a brotar após as primeiras chuvas do outono. Depois de seu descanso subterrâneo, as exóticas iguarias podem ser admiradas, colhidas e saboreadas. Pensando nisso, o Parador Casa da Montanha realiza a segunda edição do workshop O Despertar dos Cogumelos Selvagens em Cambará do Sul, entre os dias 06 a 08 de abril, com a presença do chef e especialista em cogumelos, o gaúcho Altemir Pessali. Durante o final de semana, o chef irá ministrar cursos intensivos sobre exploração e busca dos cogumelos, identificação, como retirar, modo de preparo e as principais harmonizações, além de contribuir em jantares e almoços temáticos.

Autodidata, Altemir Pessali aprendeu sobre a caça e preparação de cogumelos em livros e revistas especializadas, além de contribuições de outros chefs especializados no assunto. “É uma iguaria que pode ser combinada em diversos pratos. Um acompanhamento fantástico compatível com carnes, risotos, massas, entre outros”, afirma Altermir Pessali. Habitualmente o chef costuma buscar no Campos de Cima da Serra os cogumelos para as receitas, entre eles o Boletus edulis, conhecido como Cepe de Bordéus, e o lactarius deliciosus que tem uma cor alaranjada. Ambos serão apreciados no evento.

O projeto gastronômico visa apresentar cada detalhe, cada gosto desses refinados ingredientes reconhecidos nas principais cozinhas mundiais. Além disso, explorar uma das mais belas regiões do sul do país, os Campos de Cima da Serra. Tudo isso aliado a hospedagem exclusiva e diferenciada do Parador Casa da Montanha. As reservas já podem ser feitas, e mais informações estão disponíveis pelo fone (54) 3295.7575 ou e-mail reservas@casadamontanha.com.br.

Programação completa:

Sexta-Feira, dia 06

Check-in e jantar de boas vindas com o chef residente do Parador Casa da Montanha Ana Heidel e o chef Altemir Pessali. Os protagonistas serão uma seleção exclusiva de cogumelos.

Sábado, dia 07

9h – Após o café da manhã, um workshop com exploração guiada pelos campos da região em busca de cogumelos selvagens frescos. Entre as pautas da oficina, está a identificação, caça, preparo e harmonização da iguaria.

12h30 – Churrasco campeiro preparado no tradicional fogo de chão e harmonizado com cogumelos.

21h – Jantar especial elaborado pelos chefs Altermir Pessali, Arika Messa e Ana Heidel com sequência de pratos apresentando a diversidade dos cogumelos selvagens colhidos na região.

Domingo, dia 08

Dia livre para explorar Cambará do Sul e aproveitar o conforto do Parador Casa da Montanha.

