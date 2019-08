Destaques da Cirurgia plástica reuniram-se em Porto Alegre.

Um grupo de renomados cirurgiões plásticos com atuação nacional e internacional esteve reunido em Porto Alegre na última quinta-feira, para discutir a atualidade da Cirurgia Plastica Brasileira e detalhes do 56° Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, que será realizado em novembro,em Brasília, e onde são esperados 4 mil cirurgiões do país,e do mundo. O Congresso em Brasília será aberto pelo ministro do STF, Luis Roberto Barroso. O encontro em Porto Alegre reuniu vários cirurgiões plásticos com prestígio nacional e internacional, presidentes e ex-presidentes, e diretores da Sociedade Brasileira de Cirurgia, e da Regional RS , entre eles, os cirurgiões plásticos Níveo Steffen, Marcelo Maino, Mauro Deos, Jones Copetti, Paulo Amaral, Joel Barcelos, Carlos Uebel, Léo Doncatto, Pedro Martins e Nelson Heller. Após, o grupo confraternizou na Churrascaria Barranco.