Destilaria gaúcha H. Weber já exporta para 19 países. Recentemente, a empresa de Ivoti conquistou os mercados da Polônia e de Luxemburgo

A Destilaria gaúcha H. Weber segue em franca expansão no mercado internacional. Hoje a empresa sediada em Ivoti, no Rio Grande do Sul, exporta para 19 países e, recentemente, fechou negociação com a Polônia e Luxemburgo. Segundo Denise Hörlle, gerente de Exportação da Weber Haus, o grande foco da empresa em 2018 é fortalecer as exportações junto aos mercados já conquistados. “Queremos aumentar o volume de negócios nos países em que estamos presentes, reforçando os atributos de originalidade e qualidade dos produtos nacionais”, destaca o executivo.

O principal mercado exportador da Weber ainda é o norte-americano, com presença em 17 estados daquele país. A marca está ainda na Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, Noruega, Suécia e Turquia.

Do total exportado, 40% referem-se a cachaças Premium e Extra Premium, expertise da empresa. São mais de 15 tipos de produtos diferenciados só no segmento cachaça. As cachaças queridinhas dos estrangeiros são a Amburana e a Weber Haus Prata. “Estamos difundindo a cultura da cachaça pelo mundo e conquistando adeptos com a excelência e a originalidade de nossos produtos”, destaca Evandro.

Em território nacional, a Weber Haus atua em 23 estados, além do Distrito Federal, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

