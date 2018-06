Destilaria H. Weber conquista Ouro na 28ª edição da Expocachaça

A Destilaria H. Weber conquistou mais uma medalha para o seu roll de premiações. Pelo segundo ano consecutivo, a cachaça 7 Madeiras é destaque em degustação às cegas realizada na 28ª edição da Expocachaça. A bebida conquistou a medalha de Ouro na categoria Madeiras Diversas e já havia recebido Prata na edição de 2017 (categoria Premium). A destilaria gaúcha de Ivoti, na Rota Romântica, concorreu com bebidas participantes do evento de todas as regiões do país. Ao todo foram 238 amostras avaliadas por 17 jurados durante dois dias. A Expocachaça, ocorrida entre os dias 7 e 10 de junho, no Expominas, em Belo Horizonte, reuniu experts, curiosos e apreciadores da bebida símbolo do Brasil.

“A medalha de Ouro reforça a excelência de nossos produtos que, constantemente, passam por avaliações da própria empresa”, destaca o diretor Evandro Weber. Lançada a pouco mais de um ano, a 7 Madeiras é elaborada a partir de um blend composto pelas madeiras nobres de Carvalho Americano, Carvalho Francês, Bálsamo, Canela Sassafrás, Amburana, Grápia e Cabriúva. “Utilizamos nossas melhores madeiras para a elaboração desse blend único e de sabor inigualável”, destaca Evandro.

Com canaviais próprios em Ivoti, interior do Rio Grande do Sul, na chamada Rota Romântica, a empresa possui uma vasta linha de bebidas orgânicas e envelhecidas que compõem o seu rol de cachaças Premium e Extra Premium – uma referência de qualidade no mercado, bem como sua linha de licores e de coquetéis Lundu. Minas Gerais é um dos seus principais mercados, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. No Exterior, destaque para os Estados Unidos, maior mercado exportador, que possui produtos em 17 estados daquele país. A marca Weber Haus é encontrada ainda no Reino Unido, mercado conquistado recentemente, bem como Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovênia, França, Holanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Turquia. Outras informações pelo site www.weberhaus.com.br.

Deixe seu comentário: