Destilaria H. Weber leva seus destaques à 41ª edição da Expointer

O melhor da produção de destilados do Rio Grande do Sul marca presença na 41ª edição da Expointer, que tem início neste sábado (25), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os produtos elaborados artesanalmente pela gaúcha Weber Haus poderão ser conferidos pelos visitantes da feira em dois espaços diferenciados: o já tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar, além de uma área especialmente dedicada aos alambiques gaúchos, localizada na Casa das Toras, na entrada principal do parque.

Apreciadores e curiosos da bebida símbolo do Brasil poderão encontrar as tradicionais e premiadas cachaças Bálsamo, Prata, Amburana e Premium Black, além das cachaças Lundu (Envelhecida e Prata). Outra aposta é o Dry Gin Pink, lançamento da empresa de Ivoti que se une à linha de gins e que traz notas de hibisco em uma receita exclusiva. Destaque também para o London Dry Gin com infusão de Amburana.

Segundo o diretor da Weber Haus, Evandro Weber, a Expointer é uma vitrine para difundir a cultura da cachaça no Rio Grande do Sul. “Nossa presença já é tradição na maior feira agropecuária da América Latina. É uma grande oportunidade de apresentar a visitantes de outros estados e até de outras partes do mundo um produto genuinamente nacional e de qualidade referendada em concursos nacionais e internacionais”, destaca Evandro.

Hoje, a marca Weber Haus está presente em todo país, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. “Buscamos novos parceiros para expandir a cultura da cachaça, a bebida símbolo do Brasil. Queremos mostrar a originalidade e a qualidade dos produtos nacionais”, relata o executivo. No Exterior, os Estados Unidos é o maior mercado exportador, com produtos em 17 estados daquele país. A marca é encontrada ainda na Polônia e Luxemburgo – mercados conquistados recentemente -, Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Japão, Noruega, Suécia e Turquia.

