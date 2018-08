Destilaria H. Weber marca presença na Expoagas 2018

A Destilaria H. Weber irá levar o melhor da produção artesanal de alambique gaúcha para a edição 2018 da Expoagas, maior feira supermercadista do Cone Sul, que começa nesta terça-feira (21) e segue até quinta-feira (23), no Centro de Eventos da Fiergs. Considerada o principal ponto de encontro, qualificação e negócios entre varejistas e fornecedores do Cone Sul, a 37ª Convenção Gaúcha de Supermercados estima reunir cerca de 48 mil visitantes ligados à cadeia do abastecimento e 372 expositores. “A feira é um momento de alavancar novos negócios. Visitantes de outros estados e países terão a oportunidade de conhecer um produto genuinamente nacional e de qualidade referendada em concursos nacionais e internacionais”, destaca o diretor Evandro Weber.

Para conquistar o paladar dos visitantes, a empresa de Ivoti aposta no Dry Gin Pink, novo produto que se une à linha de gins e que traz notas de hibisco em um receita exclusiva. Outra aposta é o London Dry Gin, com infusão de Amburana. Destaque também para as tradicionais e premiadas cachaças Bálsamo, Prata, Amburana e Premium Black, além das cachaças Lundu (envelhecida e Prata). Os produtos poderão ser encontrados no estande da Belka. “Queremos mostrar aos visitantes a variedade e a excelência de nossos produtos, que agradam o paladar dos mais diferentes tipos de apreciadores de destilados”, observa Evandro.

Deixe seu comentário: