Destilaria H. Weber vai a Minas Gerais apresentar o melhor da produção gaúcha no Festival Mundial da Cachaça

Pela primeira vez, a Destilaria H. Weber irá levar o melhor da produção gaúcha para o XVII Festival Mundial da Cachaça, que acontece de 20 a 22 de julho, em Salinas, no Norte de Minas Gerais. A cidade é considerada uma referência nacional na produção de cachaças de alambique e a Weber Haus busca conquistar os visitantes com seus produtos reconhecidos em mais de cem premiações ao redor do mundo. Com estande próprio, a empresa localizada em Ivoti irá levar alguns de seus destaques apresentados em feiras nacionais e internacionais, como suas cachaças orgânicas Premium e Extra Premium, Bálsamo e 7 Madeiras.

Destaque ainda para a Lote 48, cachaça ícone da Weber Haus elaborada em edição limitada e com blend escolhido por alguns dos mais importantes especialistas no assunto. Outra atração será a sua nova linha de gins, com destaque para o recém apresentado Dry Gin Pink, que traz uma infusão de hibisco em uma exclusiva receita. Os visitantes da feira também poderão conhecer as duas versões tradicionais do WH 48: o London Dry (Lote Especial Amburana) e Dry Gin WH 48 Orgânico. “Queremos levar a Salinas um produto diferenciado e com excelência internacional. Será uma importante vitrine para a marca gaúcha que já conquistou o paladar de brasileiros e estrangeiros”, destaca o gerente comercial da marca, Marcelo Pelisson.

O XVII Festival Mundial da Cachaça é o principal evento de Salinas e região. Realizado desde 2002, o evento busca promover e valorizar as potencialidades do setor, além de oferecer oportunidades para divulgar empresas de máquinas, equipamentos e serviços destinados à produção de cachaças artesanais. Além de degustação de cachaças nos estandes, o festival oferece palestras sobre técnicas da cadeia produtiva, roteiros turísticos, roda de negócios, lazer e entretenimento.

