Destinos internacionais e nacionais chegam a Gramado para conquistar os turistas da América do Sul

Uma grande plataforma internacional de negócios está montada em Gramado/RS e atrai centenas de marcas e destinos nacionais e internacionais de 08 à 11 de novembro na Serra Gaúcha. De olho no mercado sul-americano, destinos americanos como Disney, Universal, Florida, Las Vegas, Texas, além de Mônaco, Espanha, África do Sul, Cuba, Itália, Rota da Bairrada, México, Aruba, Noruega, Emirates, Florida, Paraguai, Costa do Marfim, Santa Monica, Royal Air Maroc, Câmara de Comércio Árabe, Israel, Seychelles, Turismo de Galicia, Turks e Caicos, República Dominicana, Região da Catalunha, San Martin, Bahamas, Norwegian, entre outros, chegam a Gramado para o evento mais internacional do Sul do país com um só objetivo: vender seus pacotes turísticos para os mais de 15 mil profissionais de Turismo esperados esta semana na cidade serrana.

O FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, mudou a concepção de Turismo na Região das Hortênsias e no RS, e passou a ser um produto internacional em meados dos anos 90 com a participação de marcas e destinos da América do Sul. Este ano, na 30ª edição, todos os continentes do mundo estarão na feira com expositores buscando bons negócios em uma conversa direta com o mercado sul- americano. É a edição mais internacional da feira. Por outro lado, todos os estados brasileiros, e municípios do RS em peso participam do evento na esperança de potencializar suas ações voltadas ao Turismo.

Os números mostram a grandeza do evento

Mais de 100 palestrantes

2.500 marcas de todo o mundo

Caravanas com profissionais de Turismo de todo o Brasil e de países como EUA, Espanha, Portugal, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina e Peru

22 mil metros de área

Mais de 15 mil profissionais da área de Turismo, Gastronomia e Eventos

Todos os estados da federação participando

Mais de 300 jornalistas do mundo todo já credenciados

FESTURIS Gramado

O evento é organizado pela Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos, de Gramado. “O FESTURIS reposicionou e serviu como indutor do desenvolvimento do Turismo em Gramado, Serra Gaúcha e Rio Grande do Sul. Como uma Feira Internacional referência para a América do Sul vemos que o nosso trabalho nos últimos 30 anos se justifica com a procura e alta demanda de grandes marcas e destinos nacionais e internacionais”, destaca a fundadora do evento, CEO da Rossi & Zorzanello, Marta Rossi.

A Feira de Negócios reúne os principais segmentos do turismo como Luxo, LGBT, Mice Corporativo, Religioso, Gastronômico, de Sustentabilidade e Acessibilidade, Parques e Entretenimento, Turismo de compras e Cultural. “Além de reunir na feira os principais segmentos do turismo, preparamos para esta edição uma série de novidades importantes, como o Meeting, os novos espaços. Tudo isso é pensado para levar ao trade turístico uma experiência cada vez mais efetiva na geração de negócios. São 30 anos de FESTURIS e tenho certeza que esta edição será marcante”, fala Eduardo Zorzanello, CEO do FESTURIS.

Programação inicia quinta com a presença de ministros do Turismo do Brasil e Uruguai

O evento inicia nesta quinta-feira, dia 08 de novembro, às 20 horas, com a Solenidade de Abertura no Palácio dos Festivais em Gramado, cerimônia para mais de mil profissionais, com a participação dos ministros do Turismo do Brasil, Vinícius Lummertz, e do Uruguai, Lilian Kichichian.

Na sexta e sábado, dias 09 e 10 de novembro, ocorre o Meeting FESTURIS, das 09 às 12 horas no Hotel Master Gramado, e a Feira de Negócios, no Serra Park, das 14 às 20 horas. As inscrições antecipadas encerraram e interessados podem se inscrever nos locais do evento.

Serviço/ FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo/ De 08 à 11 de novembro/ Gramado/RS

Informações: www.festurisgramado.com

