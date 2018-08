Desvio para obras na ERS-118 é liberado

O Daer liberou o tráfego, no início da tarde desta sexta (17), em mais um desvio na ERS-118, na Região Metropolitana. Localizado ao lado da obra do viaduto sob a avenida Theodomiro da Fonseca, em Sapucaia do Sul, o desvio passa pela rua lateral direita, numa extensão de 600 metros. A rua lateral esquerda foi interditada para o avanço das obras do elevado e da galeria na avenida República.

