O desvio junto à ponte sobre o Rio Caverá, na VRS-806, em Alegrete, está totalmente bloqueado devido à cheia. A restrição ocorre no km 1,3 da rodovia. A ponte antiga existente no local possibilita apenas a passagem de veículos com peso inferior a duas toneladas. Dessa forma, os demais motoristas devem utilizar rodovias municipais nas localidades do Branquilho, Boqueirão e Durasnal para acessar a região do Caverá e a BRS-290.

A 9ª Superintendência Regional do Daer, de Alegrete, monitora a situação. As obras da nova ponte sobre o Rio Caverá já estão sendo executadas pela autarquia, o que deve eliminar as restrições de tráfego no trecho.

