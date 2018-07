Detenção de jovem que postou vídeos dançando

A detenção recente de uma jovem iraniana que postou vídeos dançando gerou controversa no Irã, perante as críticas à falta de liberdades sociais e às restrições na rede. Maedeh Hojabri, de 18 anos, conquistou milhares de seguidores na sua conta de Instagram com seus vídeos, nos quais aparecia dançando, muitas vezes seu o véu islâmico, ao ritmo de música iraniana e ocidental.