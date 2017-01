Detento Ã© operado para retirada de celular do estÃ´mago

Um preso da penitenciária de Mairinque (SP) foi submetido neste sábado a uma cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba, também em São Paulo, para a retirada de um celular que estava em seu estômago. Conforme o boletim médico, ele segue internado e passa bem.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, os responsáveis pela carceragem haviam recebido uma denúncia sobre possível entrada de celulares nas dependências internas, mas a revista não encontrou os telefones.

Os agentes, no entanto, desconfiaram do comportamento estranho dos presos e alguns foram levados ao hospital para exames de raio-x. Um deles estava com o aparelho no estômago, após provável ingestão via oral.

