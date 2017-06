Ao menos 14 apenados do Presídio Estadual de São Francisco de Assis foram diplomados em três cursos na área agrícola. A capacitação, ministrada pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com o Sindicato Rural do município, teve duas semanas de duração e enfatizou atividades como produção de hortaliças, construção e manejo de estufas.

