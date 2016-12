Quatro detentos morreram, na manhã desta quarta-feira (21), durante uma rebelião no Presídio Estadual de Getúlio Vargas, na Região Norte do Estado, de acordo com informações da Brigada Militar.

O tumulto foi motivado pela suspensão da visita de familiares a detentos devido à paralisação dos servidores da Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários), iniciada na segunda-feira (19), durante a votação do pacote de medidas contra crise no Estado.

Os detentos atearam fogo em colchões. Uma alta coluna de fumaça se formou no local, e os bombeiros foram acionados. As mortes teriam sido provocadas pela inalação da fumaça.

