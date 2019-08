Dez carros foram recuperados no mês de julho com o auxílio do Detetive Cidadão, funcionalidade disponível no aplicativo #EuFaçoPOA. Desde junho, quando a campanha para utilização do aplicativo se intensificou, 16 veículos voltaram para os seus donos. Na última quarta-feira, 31, um Ford Fiesta foi localizado, na avenida Valado, em Porto Alegre.

