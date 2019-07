Detetive Cidadão: prefeitura da capital é premiada por sistema que reconhece carros roubados

Implantado em 2017, o projeto que incorporou nas câmeras de Porto Alegre um sistema de tecnologia que reconhece placas de veículos roubados ganhou um prêmio nesta segunda-feira (22): o Prêmio InovaCidade 2019. Esta premiação é concedida pelo Instituto Smart City Business América. Para o secretário municipal de Segurança, Rafael Oliveira, que recebeu o prêmio em São Paulo, esta conquista destaca um momento histórico para Porto Alegre e o Estado no combate à violência.

“Trabalhamos de forma integrada com as demais forças de segurança estadual e federal, e o uso dessa tecnologia nos possibilitou um passo à frente no controle do crime”, afirmou.

O projeto está interligado à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal. Ao receber alertas de roubo ou furto de veículo, estes órgãos de segurança passam a acompanhar a placa em tempo real. O sistema conta com diversos dispositivos para emissão de alertas, que vão de câmeras fixas a móveis, incorporando a informação em tempo real numa plataforma de serviços integrados em nível municipal e estadual. São aproximadamente 200 câmeras fixas integradas em pardais, lombadas eletrônicas e de administração patrimonial.

Os resultados mostram queda de 40% nesse tipo de crime e recuperação de 35% de carros identificados pelo cercamento eletrônico. São coletados mais de 25 milhões de registros de monitoramento de veículos por mês.

