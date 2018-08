Para melhor atender a demanda da região, o Detran-RS ampliou seu espaço de atendimento no Tudo Fácil Zona Sul, em Porto Alegre. O atendimento da Autarquia passou a ocupar espaço que era do Banrisul, logo na entrada do prédio, com uma sala independente e novas posições de atendimento. A unidade funciona desde 2010 na avenida Wenceslau Escobar, 2666.

Deixe seu comentário: