Após mais de um ano de tratativas com a Secretaria de Planejamento, o Detran-RS amplia seu espaço de atendimento no Tudo Fácil Zona Sul. De três mesas no andar de baixo, ente o FGTAS e o IGP, o Detran passa a ocupar o espaço que era do Banrisul logo na entrada do prédio, com uma sala independente e novas posições de atendimento.

Deixe seu comentário: