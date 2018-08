O Detran-RS promove nesta quarta-feira (29), em Pelotas, leilão de veículos e sucatas de quatro Centros de Remoção e Depósito da região. O evento acontece às 10h no Salão B do Clube Esportivo Gonzaga (Avenida Dr. Figueiredo Mascarenhas, 2). No total, serão oferecidos 1.305 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários.

