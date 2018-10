Durante o mês de novembro, o Detran-RS realizará três grandes leilões em Canoas, Santana do Livramento e Passo Fundo. Somando veículos em situação regular e sucatas para desmanche ou reciclagem, serão ofertados 1.555 itens. O remate em Canoas acontece no dia 7, o de Santana do Livramento está marcado para o dia 21 e o de Passo Fundo será feito no dia 28.

