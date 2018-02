Detran-RS promove leilão

O Detran-RS promove na quarta-feira, em Santana do Livramento, leilão de veículos e sucatas de cinco Centros de Remoção e Depósito da região. O evento acontece às 10h no CTG Presilha do Pago (Estrada Robledo Braz, 2310). A visitação pública dos lotes, quando será permitido conhecer e examinar os bens, ocorre nos dois dias que antecedem o leilão, das 09h às 17h, nos respectivos depósitos.

Deixe seu comentário: