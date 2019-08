Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Curso Educação para Ciclistas – EAD da Escola Pública de Trânsito do Detran-RS, que se inicia no dia 12 de agosto. O curso semitutorado é gratuito, com certificação e direcionado a educadores, profissionais com perfil multiplicador, ciclistas e pessoas que pretendem usar a bicicleta no cotidiano.

