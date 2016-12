DetranRS alerta para diferenças no calendário do IPVA e licenciamento

O DetranRS publicou no Diário Oficial do Estado, o calendário de licenciamento de veículos 2017. A Portaria 493/2016 estabelece as datas limite para transitar com o documento de 2016.

Assim como no ano passado, com a antecipação, as datas do pagamento do IPVA não coincidirão com o calendário de licenciamento do DetranRS. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores deverá ser pago por todos em abril, mas a validade do licenciamento varia conforme a placa: 30 de abril para finais 1, 2 e 3; 31 de maio para finais 4, 5 e 6; 30 de junho para finais 7 e 8; e 31 de julho para finais 9 e 0.

O licenciamento do veículo é composto por três itens: IPVA, seguro obrigatório DPVAT e taxa de expedição do documento. Somente após a quitação desses três valores e de eventuais multas vencidas o veículo estará licenciado para o exercício 2017 e será emitido o novo documento de licenciamento (CRLV).

O IPVA, imposto estadual recolhido pela Secretaria da Fazenda, teve os valores divulgados na última terça-feira (6) e estará disponível para pagamento nesta quarta-feira (14). A taxa de expedição do documento é recolhida pelo DetranRS para cobrir os custos de impressão e envio do novo documento.

Os valores do seguro obrigatório, administrado pela Seguradora Líder, estarão liberados para pagamento no dia 26. A partir desta data será possível pagar todos os encargos conjuntamente.

“Por isso, é importante estar atento. Quem pagou somente o IPVA ainda não está licenciado. Somente após o pagamento de todos os encargos será emitido o novo documento”, explica o diretor-geral do Detran/RS, Ildo Mário Szinvelski.

Os valores que compõem o licenciamento podem ser consultados no site do Detran, no link Consulta de veículos.

Entrega do documento

Após o pagamento da taxa, seguro DPVAT e demais encargos legais que compõem o licenciamento anual, mais as eventuais multas vencidas, o documento é enviado por Sedex em até dez dias para o endereço que consta nos registros do DetranRS.

Em Porto Alegre, após três tentativas de entrega sem sucesso por parte do Correio, o documento permanecerá 15 dias na unidade de centralização da ECT de seu bairro. Vencido esse prazo, o documento deverá ser retirado na Rua Siqueira Campos, 1100. No interior e na Grande Porto Alegre, após três tentativas de entrega sem sucesso, o documento permanecerá na unidade de centralização do Correio de sua cidade.

Com a consulta no site do DetranRS é possível ter acesso ao número do Sedex e link para consulta da situação de entrega junto aos Correios.

Informações

Informações sobre o IPVA podem ser acessadas no site IPVA.

Informações sobre o Seguro DPVAT podem ser acessadas no site: www.dpvatsegurodotransito.com.br.

Notícias Relacionadas: Seguro DPVAT não terá reajuste para 2016

Comentários