DetranRS simplifica processo e emplacamento fica mais rápido

A partir da próxima segunda-feira (21), proprietários de veículos que necessitam fazer o primeiro emplacamento ou substituição de placa vão economizar tempo. O DetranRS simplificou o processo e não será mais necessário voltar ao CRVA (Centro de Registro de Veículos Automotores) para colocar a placa, finalizando o processo de emplacamento na própria EPIV (Estampadora de Placa de Identificação Veicular).

Até então, depois de ir ao CRVA fazer a vistoria, o proprietário deveria levar a autorização para fabricação da placa na EPIV e retornar ao CRVA para colocar a placa e inserir a informação no sistema e encerrar o processo. Com a adoção da placa Mercosul, que não tem lacre, e o credenciamento das EPIVs pelo DetranRS, essa etapa se tornou desnecessária.

O proprietário deverá entregar as placas e lacres antigos para a EPIV, que as inutilizará, e certificar-se de que as novas placas sejam colocadas corretamente no veículo autorizado pelo CRVA. A fixação da placa no veículo pode ser realizada por um terceiro, inclusive a própria EPIV.

