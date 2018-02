Deu trabalho

Helton Yomura, ministro interino do Trabalho, deve continuar no cargo caso a Justiça impeça a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) de tomar posse. Há uma articulação na bancada do PTB, que controla a pasta. Pressão existe, candidatos à vaga não faltam, mas há um fator que inibe outras opções do partido: o presidente Michel Temer quer alguém que não seja candidato nas eleições deste ano. Como o prazo para se desincompatibilizar do cargo é a primeira semana de abril, paira sobre o Palácio do Planalto a dúvida: o que Cristiane, que pretende se reeleger, quer fazer no Ministério em apenas um mês?

Outros tempos

A família de um poderoso político detento está circulando com escolta privada durante 24 horas por dia.

Aldeia ameaçada

Vereador em Porto Seguro (BA), o cacique Renivaldo Braz (PV) pediu proteção à Funai (Fundação Nacional do Índio) e à PF (Polícia Federal), por ameaças de morte na aldeia Imbiriba. Elas estariam vindo do tráfico local.

“Não é não!”

Caiu à boca-pequena entre políticos a insistência do prefeito João Doria em tirar uma foto com o cantor Zeca Pagodinho. Citam o “Não é não!” da campanha de assédio veiculada na TV.

Samba atravessado

Zeca, que tirou uma foto a contragosto, segundo testemunhas, é amigo próximo de Lula da Silva. Está explicado.

Mansão baiana

O deputado Ronaldo Carletto (BA), que em leilão judicial comprou a preço de banana (R$ 600 mil) uma casa das herdeiras do Banco Rural em Arraial D’Ajuda (BA), está na mira da família que perdeu o imóvel. A tramitação do processo foi relâmpago. E a casa, dentro de 3,5 hectares e com 200 metros de praia na Pitinga, vale uns R$ 35 milhões.

Fez o dever

A Caixa recebeu “moção de aplauso” do Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), composto por representantes de sindicatos, empresas e governo, em função do trabalho do banco no período em que foi permitido saque do dinheiro das contas inativas do fundo.

Chefão

Foi ressaltado o trabalho dos funcionários do banco, mas a moção foi encaminhada ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

Caixa preta

Mas continua desde início do ano passado o silêncio da Caixa sobre a lista de patrocínios para eventos, requisitada pela Coluna. A assessoria não entregou, nem pela Lei de Acesso à Informação. Resume-se a dizer que está tudo no Diário Oficial.

Reforma eleitoral

O deputado Betinho Gomes (PSDB-PR) diz que será célere na relatoria do projeto de lei que veio do Senado e que institui o sistema distrital-misto para as eleições proporcionais no País. A primeira parada da proposta é a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Memória

A Câmara já rejeitou o modelo durante a discussão da reforma política, no ano passado, mas sem entrar no assunto. Explicamos: o trecho do texto que previa a adoção do distrital-misto a partir de 2022 estava condicionado à adoção do “distritão”, que não conseguiu nem a maioria simples do plenário para ser aprovado.

Meio a meio

No “distritão”, a eleição para deputados e vereadores seria majoritária. No distrital-misto, os eleitores votam no candidato e no partido, com metade eleita de forma majoritária e a outra metade de forma proporcional.

Eterno puxa-saco

O deputado Waldir Maranhão (MA), hoje no Avante, será lembrado pelo dia em que, assumindo a presidência da Câmara como interino, anulou a votação do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em maio de 2016. No último fim de semana, ele fez questão de parabenizar o PT pelo aniversário do partido. Chamou Lula e Dilma de “eternos presidentes”.

