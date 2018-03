A coça que o setor de jogos levou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado – 13 a 2 contra o PLS 186/14 da legalização de bingos, cassinos e bicho – pegou o Governo de surpresa, que espera a reabertura de casas para arrecadar até R$ 18 bilhões por ano (além da geração de 400 mil empregos). A aposta em gabinetes é: ou o assunto morre de vez no País, ou o resultado de ontem é a grande jogada para a aprovação só de cassinos, cujo lobby dos americanos e europeus é forte no projeto da Câmara Federal.

Sondagem

Americanos donos de cassinos negociam resorts e terras no Brasil. A Caesar quer abrir o seu em Brasília num complexo. Europeus estão de olho em Natal, Fortaleza a Manaus.

Puxadinho

A Câmara Federal gasta, por ano, mais de R$ 4 milhões para bancar a estrutura administrativa e servidores dos suplentes de secretários da Mesa Diretora.

Palanque

Pré-candidato a presidente, Rodrigo Maia vai capitalizar no cargo diante da vitrine. Anunciará a criação de grupo de trabalho para reduzir os gastos na Câmara Federal.

Espalha-montinho

Caciques do nanico PSL esperavam uma onda nacional de novos filiados após a chegada do deputado Jair Bolsonaro (RJ) ao partido em janeiro. O tiro saiu pela culatra: o número de filiados à legenda caiu, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, e voltou ao patamar de dezembro: 227.664.

Caixinha

Centrais sindicais preparam enxurrada de ações civis públicas na Justiça para garantir os repasses da Contribuição Sindical extinta pela reforma trabalhista. Querem replicar Brasil afora decisão do desembargador Francisco Giordani, do TRT da 15ª Região (SP), que considerou a reforma “inconstitucional” .

Chamando o Raul!

O ministro da Segurança, Raul Jungmann, ficou vermelho durante sessão no Senado, ao ser cobrado sobre falta de rumo da pasta. “Não se faz segurança sem planejamento. Não adianta enxugar gelo. O Plano Nacional de Segurança Pública, por exemplo, está na gaveta”, disparou a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

Casa ‘caiu’

O MP denunciou Cid Gomes por desmatamento em APA na Serra da Meruoca, onde constrói casa. Vai respingar na campanha do irmão Ciro, no tema meio-ambiente.

Vai vendo

Jaques Wagner, otimista sobre o chefe: “Enquanto no Brasil o complexo de vira-latas continua fazendo com que muitos persigam Lula, ele segue reverenciado mundo afora”.

Feijão no prato

O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir de Paiva, diz que a PF está sucateada – sem recurso ou pessoal suficientes. “Um aprimoramento do ‘arroz com feijão’, antes de iniciativas ambiciosas, já poderia contribuir para resolver parte dos problemas atuais na segurança.”

Bloqueio oficial

Um importante projeto (1530/15) de combate direto ao contrabando passou na Câmara e avançou para o Senado. Dá pena de cassação da habilitação para o condutor condenado por dirigir veículo usado para receptação, descaminho ou contrabando de mercadorias.

Concreto forte

Pequena amostra de como o setor de construção civil continua forte e os empresários confiam no reaquecimento da economia. O empresário Paulo Octávio vai investir R$ 225 milhões em três prédios residenciais na Asa Norte. Serão 740 empregos diretos.

Gargalos

Já o setor de infraestrutura continua a sofrer com os gargalos públicos nacionais. “A estagnação da produtividade brasileira é uma das razões para a falta de crescimento econômico-sustentável”, frisa o jornalista Dimmi Amora, que lançou a Agência Infra.

Dia da Mulher

Com passagem pelas delegacias de Imigração, Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, a agente da PF Katrin Paiva será uma das homenageadas hoje pela Confederação das Mulheres do Brasil.

