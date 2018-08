A continuação da comédia “Os homens querem casar e as mulheres querem sexo” voltou Recife, no último sábado (11). A peça foi encenada no Teatro de Santa Isabel. No enredo, Jonas, vivido pelo ator e autor do espetáculo Carlo Simões, tem um encontro com Deus, interpretado pela atriz Drika Matos, e descobre que a entidade é uma mulher cearense.