“Deus nos deu a Presidência”, diz Bolsonaro em marcha de evangélicos

O presidente da República, Jair Bolsonaro, se tornou nesta quinta-feira (20) o primeiro chefe do Executivo federal a participar da Marcha para Jesus, principal encontro evangélico do Brasil. Por volta das 15h30min, ele subiu ao palco montado na Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, em São Paulo, e discursou para milhares de fiéis.

Na ocasião, simpatizantes gritaram “mito” e seu lema “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. “Pela primeira vez, um governo está cumprindo suas promessas de campanha”, disse Bolsonaro na 27ª edição do evento voltado a evangélicos, que representam 30% da população brasileira. Ele já havia comparecido à marcha no ano passado, ainda em campanha, e prometido voltar como presidente da República.

Bolsonaro agradeceu aos evangélicos pelas orações no período em que se recuperava da facada desferida por Adélio Bispo, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). “Vocês foram decisivos para mudarmos o País. Primeiro Deus e depois a família, respeitada e tradicional, acima de tudo. Agradeço a Deus também, primeiro por estar vivo, porque foi dele esse dom de me dar a vida pela segunda vez. Agradeço pelas orações nos momentos difíceis que encontrei pela frente. Deus nos deu a Presidência.”

Bolsonaro discursou ao lado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (que recebeu algumas tímidas vaias), do líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), e do deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP), pastor da Catedral do Avivamento e um dos principais articuladores do presidente junto à bancada evangélica no Congresso. Também estavam presentes o embaixador de Israel, Yossi Shelley, e um coronel do Exército israelense. “Eu sou o capitão e ele o coronel”, brincou Bolsonaro. “Mas ele que manda”, retrucou o coronel.

Feliciano contou ter ido, mais cedo, visitar a mãe de Bolsonaro no interior de São Paulo. “Ali eu vi o que é uma família de verdade”, contou o deputado. Bruno Covas também tomou a palavra. “Temos orgulho de poder fazer essa marcha maravilhosa, mostrando para o Brasil e para o mundo o quanto a classe política respeita a comunidade evangélica”, discursou.

Reeleição

Bolsonaro sugeriu nesta quinta-feira que pode tentar a reeleição em 2022. Pela manhã, ao discursar em uma praça em Eldorado, cidade do interior de São Paulo onde passou parte da infância, disse que “lá na frente, todos votarão” nele.

