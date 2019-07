Devastados! Site de checagem afirma que relacionamento entre Lady Gaga e Bradley Cooper seria boato

Como informamos ontem, segundo informações do tabloide In Touch, Lady Gaga teria se mudado pra casa de Bradley Cooper em Nova York, o que confirmaria o rumor de que eles estariam se relacionando. Os boatos nunca foram novidade, já que logo depois de a cantora ter terminado seu relacionamento, correu a notícia de que Cooper havia se separado da modelo russa Irina Shayk. Entretanto, o site de checagem Gossip Cop negou que Gaga esteja morando junto de Cooper e também afirmou que ambos não possuem qualquer envolvimento além de amizade. Estamos devastados!

Em uma matéria publicada no início da tarde desta segunda-feira (15), o site afirma ainda que o tabloide In Touch não deve ser levado em consideração visto que já publicou matérias falsas envolvendo a dupla (como por exemplo quando noticiou que Gaga estaria esperando um filho do ator).

O Gossip Cop também citou uma entrevista recente de Bradley Cooper, concedida no fim da última semana ao site Entertainment Tonight, em que o ator diz que suas prioridades no momento são a filha de 2 anos, Lea, e a carreira.

