Deve terminar nesta quarta-feira o julgamento do homem que matou duas crianças e um idoso ao incendiar o seu apartamento em Porto Alegre

Deve prosseguir até esta quarta-feira, sem previsão de horário, o júri popular de João Guatimozin Moojen Neto, 28 anos, acusado pelo incêndio criminoso que resultou na morte de dois bebês e de um idoso. Ele também responde por tentativa de homicídio contra a ex-parceira, Bárbara Penna de Moraes Souza, na mesma ocasião.

O incidente ocorreu na noite de 7 de novembro de 2013, em Porto Alegre, no apartamento onde o réu morava. Perderam a vida no incidente Isadora (2 anos), fruto de um relacionamento anterior de Bárbara, e Henrique (3 meses), filho do casal, além do vizinho Mário Enio Pagliarin, 79 anos.

Presidida pelo juiz Paulo Augusto Oliveira Irion, a sessão começou às 9h30min dessa segunda-feira na 3ª Vara do Júri do Foro Central da capital gaúcha e foi encerrada por volta das 20h30min. O reinício dos trabalhos está marcado para as 9h, com nova exposição da promotoria, seguida da apresentação da defesa, cada parte com uma hora e meia. Caso desejem, terão mais uma hora para réplica e tréplica.

A acusação está a cargo do promotor José Eduardo Coelho Corsini, do MP (Ministério Público), assistido pelo advogado Manoel Pedro Castanheira. O julgamento é transmitido em tempo real por meio da página do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) no Twitter.

A sobrevivente, o acusado e sete testemunhas convocadas pela defensora pública Tatiana Kosby Boeira estão entre os depoentes, incluindo o pai e o padrasto do acusado. Bárbara chegou ao Fórum usando uma muleta de apoio no lado direito do corpo e foi a primeira a falar. “Eu sempre me doei muito, mesmo sendo nova na época. Só queria os meus filhos perto de mim, ter o direito de criar eles hoje”, declarou em um dos trechos mais emocionados.

Moojen, por sua vez, foi confrontado com um depoimento seu, gravado anteriormente. Apesar do silêncio e da cabeça baixa em determinados momentos, ele se manifestou. Pediu perdão às vítimas, bem como aos familiares de todos os envolvidos, e atribuiu o seu comportamento no episódio fatal ao uso de drogas e à falta de medicação para controle. O réu admitiu a autoria do incêndio mas negou ter jogado a ex-companheira pela janela, além de alegar que não sabia da presença das crianças no apartamento.

Episódio brutal

O crime, que chocou a opinião pública nacional, foi cometido em um prédio na avenida Panamericanana, bairro Lindóia (Zona Norte). Segundo a denúncia do MP, Moojen Neto utilizou álcool para atear fogo em seu próprio apartamento, no terceiro andar, onde as duas crianças dormiam e a mulher estava desmaiada por conta de um espancamento sofrido minutos antes. Motivo: ele não se conformava com a decisão dela de terminar o relacionamento.

Em seguida, o fogo e a fumaça se alastraram pelo imóvel, levando as crianças a óbito por asfixia. Um vizinho idoso também devido à mesma causa, ao tentar socorrer as vítimas. Já a mulher, na época com apenas 19 anos, relatou ter sido jogada da sacada do imóvel pelo ex-companheiro, ao gritar por ajuda, com as roupas ainda em chamas.

Bárbara teve 40% do corpo queimado e sofreu diversas fraturas, situação que exigiu desde então quatro meses de hospitalização e mais de 200 procedimentos cirúrgicos. Em março deste ano, foi homenageada com o título de Cidadã de Porto Alegre, iniciativa proposta na legislatura anterior pela então vereadora e hoje deputada federal Fernanda Melchiona (Psol).

Antes, nas eleições de 2018, ela havia se candidatado a deputada federal pelo PPS, obtendo 16.075 votos. O desempenho nas urnas, entretanto, foi insuficiente para conquistar uma vaga na bancada gaúcha no Congresso Nacional.

Júri popular

Um conselho de sentença formado por sete jurados (quatro mulheres e três homens, definidos por sorteio) está incumbido de decidir se Moojen é inocente ou culpado das acusações de três homicídios e uma tentativa de homicídio, todos qualificados (devido ao emprego de fogo e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

Também são considerados agravantes, nesse processo, o fato de o crime ter como alvos uma mulher, dois menores de 14 anos e um maior de 60 anos. Em caso de condenação (hipótese mais provável, se levadas em conta as características do processo e as provas obtidas), caberá ao juiz estipular o tempo e as condições da pena.

