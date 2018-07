Devon apresenta nova marca na abertura do 3º Festival Devon Malbec

A Associação Brasileira de Criadores de Devon lançou sua nova marca neste fim de semana, durante almoço que marcou o início do 3º Festival Devon Malbec, em Gramado. A nova marca reflete o novo momento que a raça vive no Brasil, com o avanço do programa de certificação e com a modernização da criação, que prioriza o gado mocho, além de trazer mais solidez à identidade da marca, avalia a presidente da ABCD, Elizabeth Cirne-Lima.

Durante o evento, houve a entrega do Prêmio Luiz Fernando Cirne Lima ao criador Almor Antoniolli, da Fazenda Prata Nova, na Bahia. Ele foi homenageado por Soely Barreto Hoffmann e Cláudio Ribeiro que destacaram o caráter visionário e empreendedor de Antoniolli, que deixou o Rio Grande do Sul em 1984 e levou o Devon a terras em que a raça ainda não estava presente. Almor garante que o gado se estabeleceu com sucesso na região, com pequenas diferenças: os eucaliptos que servem como quebra-vento na Serra Gaúcha viram a sombra necessário no nordeste.

A solenidade de apresentação da nova marca e a premiação aconteceram no restaurante Malbec, que até o fim do mês realiza o 3º Festival Devon Malbec, que oferece diversos cortes fornecidos pela Fazenda Palmeira e processados no Frigorífico Coqueiro. Segundo o administrador do Malbec Josiano Schmitt serão servidas 600 porções. O Festival se estende até o dia 31 de julho ou enquanto durar o estoque.

Deixe seu comentário: